Caltagirone spa, ricavi a quota 1,5 miliardi. Utili a 90 milioni

Caltagirone spa ha chiuso l'esercizio 2017 con un risultato positivo di 90,3 milioni (155,3 milioni nel 2016), compresa la quota di pertinenza di terzi. Il risultato netto di competenza del gruppo è invece positivo per 48,9 milioni (82,4 milioni al 31 dicembre 2016). Tra i numeri approvati ieri dal cda presieduto da Francesco Gaetano Caltagirone, il margine operativo lordo figura in crescita a 248,7 milioni dai 239,7 del 2016, a fronte di un risultato operativo che migliora da 112,1 a 127,7 milioni. In aumento anche i ricavi: +14,9%...





CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli selezionati dal quotidiano

Le edizioni del giornale ogni giorno su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali: USERNAME PASSWORD