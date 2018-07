Carige, si dimette Malacalza

Il vice presidente di Banca Carige, Vittorio Malacalza si dimette dal consiglio della banca. Le dimissioni avranno «effetto dal momento in cui la convocanda assemblea della società avrà provveduto alla mia sostituzione», scrive Malacalza nella lettera di dimissioni motivando la propria decisione con «il sussistere di motivi di dissenso e di divergenze con l'organo di governo della società per quanto riguarda la gestione aziendale e la visione di governance».



Malacalza è entrato a far parte del board della banca nel 2016 ed il suo nominativo è stato tratto dalla lista presentata dal socio Malacalza Investimenti e votata dalla maggioranza dell'Assemblea ordinaria del 31 marzo 2016. Malacalza è un amministratore non esecutivo, non è destinatario di deleghe, non è componente dei comitati istituiti in seno al Cda e non ha diritto ad indennità o altri benefici conseguenti la cessazione dalla carica.

