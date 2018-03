Cementir accelera negli Stati Uniti con il controllo di Lehigh Cement

Cementir Holding ha perfezionato l'acquisizione di un'ulteriore quota pari al 38,75% di Lehigh White Cement Company (Lwcc) da Lehigh Cement Company Llc, a sua volta controllata da HeidelbergCement Ag. La nuova acquisizione, annunciata lo scorso 14 febbraio, ha un controvalore totale di 106,6 milioni di dollari (circa 87 milioni di euro) su base cash and debt-free, già interamente corrisposto. Per effetto di tale operazione, il Gruppo Cementir arriverà al controllo di Lehigh White Cement Company con una quota del 63,25%, mentre la restante partecipazione del 36,75% sarà detenuta dalla messicana Cemex Inc.



L'acquisizione, informa una nota diffusa nel pomeriggio di ieri, consente al Gruppo Cementir di entrare nella gestione diretta di asset allocati negli Stati Uniti entro il segmento del cemento bianco, core business del gruppo, rafforzando così la leadership globale in coerenza con la strategia di sviluppo. Il gruppo Cementir è il principale produttore mondiale di cemento bianco, un particolare tipo di cemento principalmente utilizzato per le sue particolari caratteristiche estetiche ed architettoniche, ma ad elevato valore aggiunto rispetto al cemento grigio, sia in termini di comfort termico che di risparmio energetico e sicurezza.



Il Gruppo Cementir vanta una capacità produttiva di 3 milioni di tonnellate l'anno, con sei stabilimenti in quattro continenti: Danimarca, Egitto, Malesia, Cina e Stati Uniti. Il gruppo commercializza i suoi prodotti in 70 Paesi nel mondo. El Arish, in Egitto, è il più grande impianto mondiale di produzione di cemento bianco. A sua volta, Lwcc possiede due impianti di produzione di cemento bianco a Waco (Texas) e York (Pensylvania) per 255 mila tonnellate annue di capacità complessiva e può disporre di una rete distributiva che le consente di vendere il cemento bianco importato dai suoi azionisti in tutto il Nord America.

L. Ram.



© RIPRODUZIONE RISERVATA