Cementir Holding, approvato il bilancio: ricavi in crescita del 10,9%

L'assemblea degli azionisti di Cementir Holding (gruppo Caltagirone) ha approvato il bilancio 2017 chiuso con un utile di 71,5 milioni (67,3 milioni nel 2016) e la distribuzione di un dividendo pari a 0,10 euro per azione (in linea con l'anno precedente). La cedola sarà staccata il 21 maggio prossimo. Lo ha comunicato lo stesso presidente e a.d.

Francesco Caltagirone Jr. durante l'assemblea.



I ricavi hanno raggiunto quota 1.140 milioni di euro, in crescita del 10,9 per cento rispetto al 2016. Il presidente ha detto di attendersi un incremento analogo per l'esercizio in corso, e un miglioramento del margine operativo lordo della stessa percentuale. Il cda del Gruppo è stato rinnovato per il prossimo triennio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA