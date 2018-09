Cnel, approvato il nuovo regolamento

Novità in arrivo per il Cnel dopo l'approvazione del nuovo regolamento. L'organo ha deciso di eliminare dieci posizioni di consulenza e cinque di lavoro flessibile. Tutti gli incarichi professionali del Consiglio saranno regolati dal Testo Unico sul Pubblico Impiego. Il regolamento è stato approvato all'unanimità durante l'assemblea nazionale e sostituisce quello in vigore dal 2006.



Il nuovo regolamento, inoltre, prevede che i dipartimenti vengano abrogati e sostituiti da direzioni generali. Al momento è istituita solamente la direzione generale per gli affari giuridici e costituzionali, stazione appaltante e centro unico di attività contrattuale.

Altre novità del regolamento: la costituzione dell'organo interno di valutazione, la definizione di procedure per gli accordi interistituzionali con le altre Amministrazioni dello Stato e Università e la previsione di tirocini e borse di studio per i giovani ricercatori.



«Si conclude così la prima fase di autoriforma che rende le procedure e le competenze del Cnel moderne, snelle, flessibili e aperte al contributo della società civile», ha commentato il presidente dell'organo il presidente Tiziano Treu.

