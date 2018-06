Cnel, focus su blockchain e Gig economy

Gig Economy e tecnologia blockchain sotto la lente del Cnel. All'assemblea di oggi è stata avviata la discussione sulla Gig Economy a partire dalla tutela dei lavoratori connessi con le piattaforme e - viene spiegato in una nota - è stata convocata la Commissione Informazione e Lavoro (competente in materia) che si riunirà giovedì 21 giugno con

l'obiettivo di effettuare un'approfondita istruttoria e valutare eventuali iniziative da assumere.



Quanto alla tecnologia blockchain, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, in collaborazione con l'Università degli Studi Roma Tre, ha stabilito di istituire l'Osservatorio Italiano sulle politiche in materia di blockchain, che rappresenterà il punto di riferimento italiano per la promozione di progetti relativi allo sviluppo della tecnologia blockchain in Italia e in Europa.

