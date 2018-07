Coca-Cola, vola l'utile: +64%. Bene le vendite delle lattine Light e Zero

Le sue bevande più famose, Coca-Cola Zero e Coca-Cola Light vanno alla grande e così i ricavi sono andati meglio delle stime degli analisti e soprattutto gli utili sono schizzati in alto. Questi i principali risultati trimestrali del colosoo americano del beverage, Coca-cola company: le vendite organiche - che escludono fluttuazioni valutarie, acquisizioni e disinvestimenti - sono salite del 5% rispetto a un anno fa anche per via di un aumento dei prezzi dei prodotti ma a causa della cessione delle attività legate all'imbottigliamento il fatturato complessivo è sceso dell'8% annuo a 8,9 miliardi. Il dato ha comunque superato le stime degli analisti pari a 8,54 miliardi. Gli utili si sono attestati a 2,3 miliardi, in aumento del 64% rispetto a 1,4 miliardi di un anno prima. Al netto di voci straordinarie, l'azienda ha messo a segno utili per azione di 61 centesimi, 1 centesimo in più del consenso.

