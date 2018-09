Volano le vendite online, male i saldi estivi. Per il Codacons la soluzione è quella delle liberalizzazioni

Volano le vendite online, in aumento del 13,6 %. Male, invece, i saldi estivi che non hanno risollevato i consumi. È quanto emerge dal commento del Codacons sui i dati Istat.



«I numeri dell'Istat, con le vendite nel commercio tradizionale che su base annua segnano un -0,6% in valore e un

-1,8% in volume dimostrano in modo inequivocabile come i saldi di fine stagione siano oramai del tutto inutili e non abbiano più alcuna influenza sugli acquisti degli italiani. Dai dati emerge anche un monito per il Governo: l'impennata delle vendite online del +13,6% rappresenta un campanello d'allarme contro qualsiasi provvedimento che limita le liberalizzazioni. Se Lega e M5S bloccheranno le aperture dei negozi nei giorni festivi, l'unico a guadagnarci sarà il comparto dell'e-commerce, che vedrà crescere in modo esponenziale le proprie vendite già oggi a livelli altissimi in

Italia», ha dichiarato il presidente del Codacons Carlo Rienzi.



Infine conclude, sostenendo, che se si vuole salvare il commercio e far ripartire le vendite l'unica strada da seguire è quella delle liberalizzazioni: eliminare i saldi di fine stagione e lasciare ai negozianti la libertà di scegliere quando e come scontare la proprio merce, al pari dell'e-commerce.







© RIPRODUZIONE RISERVATA