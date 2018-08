Ordinativi in aumento alla Comau di Grugliasco: torna la busta paga piena per gli operai

Tre mesi prima: i 1.200 dipendenti della Comau di Grugliasco, azienda del gruppo Fca specializzata in prodotti e sistemi avanzati per l'automazione industriale, usciranno tre mesi prima dai contratti di solidaretà. La chiusura del programma, che prevede un taglio in busta paga, scatterà il prossimo tre settembre anziché il 31 dicembre come inizialmente previsto. L'intesa è stata appena siglata con i sindacati e ne dà notizia la Fiom.

L'azienda aveva attivato i contratti di solidarietà per gli operai - spiega in un comunicato - il 2 gennaio, in seguito a un calo delle commesse. Avrebbero dovuto andare avanti fino al 31 dicembre, ma l'andamento positivo ha spinto l'azienda ad anticipare l'uscita dai contratti di solidarietà, con i lavoratori che torneranno all'orario completo a partire da lunedì prossimo. Inoltre, l'azienda ha spiegato che l'aumento dei volumi renderà necessario utilizzare personale, in numero non ancora quantificato, da altri stabilimenti del gruppo. «Finalmente una notizia positiva: il Comau anticipa la fine dei contratti e in prospettiva si spera che, se i volumi verranno confermati o incrementati come potrebbe essere, arrivino nuove assunzioni per sostenere il ricambio generazionale di coloro che andranno in pensione», commenta Edi Lazzi, responsabile del Comau per la Fiom-Cgil torinese.

