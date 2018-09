Confcommercio, consumi e domanda deboli

Consumi in calo e domanda debole. È quanto emerge dai dati Istat sul commercio al dettaglio riferiti a luglio. La tendenza delle vendite è in calo, tranne per quanto riguarda il commercio elettronico che mostra tassi di crescita a due cifre.



«Si conferma il protarsi della fase di debolezza della domanda, fenomeno che accomuna diversi paesi europei. La presenza di un quadro debole dei consumi, associato ad andamenti non particolarmente positivi degli altri indicatori congiunturali rappresenta indubbiamente un campanello d'allarme per le dinamiche del terzo trimestre. Il profilo di moderato rallentamento dell'attività economica, già segnalato nella prima parte dell'anno, potrebbe presentare un peggioramento a partire dai mesi estivi. Ciò avrebbe implicazioni negative anche sulle prospettive di consumi e Pil nel 2019», commenta l'Ufficio studi di Confcommercio. E avvisa: «Le stime di rallentamento del'attività economica sono un campanello d'allarme per i mesi che seguono. »

