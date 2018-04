Credito alle imprese, nel 2017 raccolti 11 miliardi con i piani individuali di risparmio

I Pir - i piani individuali di risparmio, nati con l'intento di indirizzare il risparmio verso le piccole e medie imprese italiane con il risultato di stimolare l'economia nazionale - stanno funzionando. Lo scorso anno - secondo quanto rivelato da Matteo Zanetti, presidente del Gruppo tecnico credito e finanza di Confindustria, al Forum della Cassa previdenziale dei dottori commercialisti (Cnpadc) in corso oggi a palazzo Venezia a Roma, « sono stati raccolti undici miliardi di euro e adesso si stanno creando le condizioni per poter arrivar fino alla piccolissima impresa». «Anche il mondo delle Casse di previdenza e dei Fondi pensione è auspicabile che investa di più nell'economia domestica», ha continuato Zanetti .

Intanto sempre oggi è stato firmato un nuovo addendum - dopo quello siglato nel 2016 - tra Confindustria Piccola Industria e Intesa Sanpaolo. Obiettivo: diffondere la sostenibilità, economica, sociale e ambientale, e favorire processi di sviluppo qualitativo delle imprese per renderle capaci di adattarsi al cambiamento e di saperlo governare. Attraverso l'accordo nel 2017 è stato erogato credito alle imprese per oltre 30 miliardi, di cui 17 miliardi alle sole Pmi, su un plafond di 90 miliardi nel triennio 2016-19. Alla sigla dell'addendum all'accordo, che avrà durata fino a novembre 2019, presso la sede di Confindustria, erano presenti Carlo Robiglio, presidente di Piccola Industria Confindustria, e per Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese, responsabile Banca dei Territori e Teresio Testa, responsabile della Direzione Sales & Marketing Imprese Banca dei Territori.

