Consip-Assistal, via al tavolo sull'efficienza energetica del patrimonio pubblico

È stato avviato nei giorni scorsi un Tavolo permanente di confronto fra Assistal - in rappresentanza delle imprese specializzate nella progettazione, fornitura, installazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici e nella fornitura di servizi di efficienza energetica (ESCo) e facility management - e Consip (società del ministero dell'Economia) finalizzato alla realizzazione, da parte della centrale acquisti nazionale, di iniziative che garantiscano risparmio e sostenibilità attraverso l'efficientamento energetico del patrimonio pubblico.



Lo rende noto Assistal, aggiungendo che alla prima riunione del Tavolo - che sarà convocato con cadenza periodica, erano presenti l'Amministratore Delegato di Consip, Cristiano Cannarsa e il Presidente di ASSISTAL, Angelo Carlini. «Le parti hanno concordato che il dialogo e la concertazione con il mondo della rappresentanza industriale rappresentano un passaggio importante per lo sviluppo del Sistema e per la crescita del mercato, con particolare attenzione anche al segmento delle piccole e medie imprese», viene spiegato.

