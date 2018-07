Consip, in 5 mesi cresce del 23% l'uso delle convenzioni per acquisti della Pa

Nei primi cinque mesi del 2018, cresce il valore dei contratti conclusi dalle amministrazioni attraverso gli strumenti di acquisto di Consip e, in particolare, attraverso le convenzioni che registrano un valore erogato di quasi 1,3 miliardi di

euro (+23%). È quanto emerge dal report diffuso dalla centrale acquisti del ministero dell'Economia e delle Finanze.



Più nel dettaglio, per quanto riguarda le Convenzioni, oltre la metà degli oltre 30mila ordini emessi fanno riferimento al comparto Enti locali, mentre un ordine su tre fa riferimento al comparto Stato, che attraverso l'utilizzo di questo "scaffale" trova grande semplificazione nei processi di acquisto. Nello stesso periodo, si nota una forte crescita anche nell'utilizzo degli "strumenti di negoziazione" Consip e, in particolare, del Mercato elettronico della Pa che fa segnare un valore erogato di oltre 1,3 miliardi di euro (+31%). Per quanto riguarda il Mepa, oltre il 40% delle circa 232mila

transazioni concluse è stato appannaggio di Enti locali, naturali destinatari di questo strumento insieme alle piccole e medie imprese del territorio che rappresentano il 99% dei circa 87mila fornitori abilitati ad oggi sul Mercato elettronico.

