Consob, si dimette il presidente Nava

Mario Nava. Il collegio della Consob è stato convocato per una riunione d'urgenza dopo le pressioni della maggioranza di governo affinchè mettesse in regola la sua posizione rispetto al comando per ragioni di servizio concesso dalla Commissione europea oppure si dimettesse con "un gesto di sensibilità istituzionale".



LEGGI ANCHE ----> Ha presentato le sue dimissioni il presidente della Consob. Il collegio dellaè stato convocato per una riunione d'urgenza dopo le pressioni della maggioranza di governo affinchè mettesse in regola la sua posizione rispetto al comando per ragioni di servizio concesso dalla Commissione europea oppure si dimettesse con "un gesto di sensibilità istituzionale".LEGGI ANCHE ----> Nava, per Lega e M5S "incompatibile"

Dimissioni accettate. Il collegio Consob ha accettato le dimissioni del presidente Mario Nava nel corso di una riunione convocata d'urgenza che si è conclusa da poco. Nava ha presentato le dimissioni dopo le pressioni della maggioranza di governo affinché mettesse in regola la sua posizione rispetto al comando per ragioni di servizio concesso dalla Commissione europea oppure si dimettesse con «un gesto di sensibilità istituzionale». Non è da escludere, come ricostruito dal sito del Sole 24 Ore, che il collegio possa avere chiesto a Nava di rivedere la decisione, rinunciando al comando e optando per l'aspettativa che avrebbe eliminato ogni dubbio sulla incompatibilità rispetto al ruolo di presidente della Consob. Nava (che si era insediato il 16 aprile scorso, ndr) però, ha deciso di lasciare l'incarico e tornare a Bruxelles.​