Le cooperative creano più lavoro delle altre imprese: +4% nel 2012-2016

“Società più Sostenibili attraverso le cooperative”. È questo il tema della Giornata Internazionale delle Cooperative che, indetta dall’Onu, si celebra domani 7 luglio. «Rendere più sostenibili i modelli economici è ciò che fanno le cooperative in Italia che negli anni 2012 – 2016 hanno creato occupazione +4%, mentre il sistema imprenditoriale Italia registrava un – 1,3% (Fonte Registro Asia – Istat).



Non solo le cooperative hanno creato occupazione, ma hanno dato vita a lavoro stabile e di qualità tanto che i 46.307 nuovi posti di lavoro registrano il 95,6% di dipendenti, pari a un + 8,6% rispetto agli anni precedenti. Nel totale delle imprese che perdevano occupazione solo il 69% degli occupati erano dipendenti». Così Maurizio Gardini, presidente dell’Alleanza Cooperative e i copresidenti Mauro Lusetti e Brenno Begani, commentano quanto emerge dall’elaborazione del centro studi dell’organizzazione sui dati del Registro Asia Istat.



Le cooperative in Italia danno lavoro a oltre 1.300.000 di persone, fatturano 160 miliardi di euro e associano oltre 13.000.000 di persone. L’Alleanza delle Cooperative Italiane rappresenta l’85% degli occupati e il 93% del fatturato complessivo del movimento cooperativo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA