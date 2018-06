Gli obblighi ambientali per l'ilva sono già tracciati e in questo solco si muoverà il destino dello stabilimento di Taranto. Questo il senso del primo intervento del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. «Il ministero dell'Ambiente ha prodotto i carteggi per la valutazione dell'impatto ambientale dell'area. Tutto ciò che accade dopo », ha spiegato il ministro a a Sky TG24 , « deve tenere conto di questo carteggio: qualsiasi riconversione e qualsiasi linea venga proposta non può non tenere conto della linea ambientale che è già stata individuata. A noi compete di vigilare che il sistema previsto dalla norma venga effettivamente e concretamente realizzato. Le altre scelte che afferiscono all'economia invece toccano ad altri ministeri». Tutto ciò che « il nuovo acquirente dovrà fare - ha proseguito - è perfettamente individuato dal ministero dell'Ambiente nel campo della tutela dell'ambiente e del territorio e non potrà discostarsene. Noi vigileremo perché questo avvenga». Rispondendo alla domanda se ci sia unità sul futuro di Ilva tra Lega e M5S, il ministro ha risposto: «Il governo ragiona con una sola penna». Infine, in merito alla possibilità che possa esistere una Taranto senza Ilva, Costa ha detto: «io vedo una Taranto ambientalmente ben tenuta, a me interessa che il sistema ambiente funzioni comunque, può essere l' Ilva o un altro sito. A me interessa che il livello di tutela ambientale del cittadino e del territorio sia soddisfatto e ci sono gli strumenti perché questo avvenga».

