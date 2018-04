Dal quinto al terzo posto, superando Ungheria e Francia. Ma c'è poco da essere fieri, visto che stiamo parlando del peso delle tasse nella busta paga degli italiani, secondo il rapporto annuale dell'Ocse "Taxing wages", che mette a confronto tutti i paesi industrailizzati. Stiamo parlando di quanto incidono imposte e contributi sociali sul costo del lavoro, il cosiddetto cuneo fiscale: ebbene, per un lavoratore single italiano, così come per la famiglia monoreddito, nel 2017 è stato al 47,7% , quasi 12 punti oltre la media Ocse che è del 35,9%.

In pratica, nonostante secondo i calcoli dell'Ocse, a parità di potere d'acquisto, il costo totale del lavoro medio è a 56.980 dollari, effettivamente nelle tasche del lavoratore entra poco più di 30.000 euro. Tutto il resto sono tasse e contributi.

Rispetto al 2016 c'è un calo dello 0,1%, ma gli altri hanno realizzato flessioni più consistenti, visto che conquistiamo il podio, seppur il gradino più basso. Più tartassati di noi ci sono solo i Belgi (al primo posto con 53,7%) e i tedeschi (49,7%). L'Ungheria (-2,1 punti al 46,2%) e la Francia (-0,44 al 47,6%), che precedevano l'Italia nella graduatoria precedente, ora sono alle sue spalle.

Il peso di tasse e contributi in busta paga in Italia scende nel caso di un lavoratore in un nucleo di 4 persone: 38,64% (praticamente immutato rispetto all'anno precedente), ma resta sempre sui 12 punti la distanza con la

media Ocse del 26,1%. L'Italia peraltro è nel novero dei 10 paesi in cui i contributi di previdenza sociale superano il 20% (il top in Francia con un carico del 26%).

All'ultimo posto della classifica - che in questo caso è quello più ambito - c'è il Cile con un invidiabile 7%, ma il fisco ha la mano abbastanza leggera sul costo del lavoro anche in Nuova Zelanda (18,1%), Messico (20,4%) e Svizzera (21,8%). Negli Usa il cuneo è al 31,7% e nel Regno Unito al 30,9%.

In base al corposo rapporto (quasi 600 pagine), nel 2017 in Italia la tassazione sui redditi è salita di 0,06 punti, i contributi a carico del lavoratore di 0,02 punti, mentre sono calati di 0,17 punti i contributi a carico del datore di lavoro.

Il costo totale del lavoro in Italia, espresso in dollari a parità di potere d'acquisto, secondo i calcoli dell'Ocse ammonta a 56.980 dollari, che conferma il 17esimo posto della Penisola tra i Paesi avanzati, a fronte di una media di 51mila dollari. Al primo posto c'è la Germania con quasi 76mila dollari, davanti alla Svizzera (75.245 dollari) e al Belgio (75.220). La Francia è ottava con 65.300 dollari, il Regno Unito 12esimo con 60.213 dollari e gli Stati Uniti 16esimi con 57.407 dollari.

