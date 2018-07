Dalla cybersecurity 3,5 milioni di posti di lavoro nel mondo entro il 2021

Il settore della Cybersecurity diventa un'opportunità di lavoro e crescita dell'occupazione. Secondo un'analisi di Wyser, ammontano a 3,5 milioni le posizioni non coperte entro il 2021. È «una grande opportunità di carriera, ma anche un'importante sfida per le aziende» segnalano gli analisti della società internazionale di Gi Group che si occupa di ricerca e selezione di profili manageriali.



«Vulnerabilità, malware, esposizione dei dati e, da poco, GDPR compliance» sono «sfide e preoccupazioni che riguardano le aziende di tutta Europa e non solo» aggiungono. Secondo le stime diffuse da Wyser, il cybercrimine porterà infatti a «triplicare il numero di posizioni aperte nei prossimi cinque anni». Una grande sfida per le

aziende, che a livello globale, sottolinea la multinazionale, «lamentano una carenza di personale qualificato laddove, invece, i manager HR prevedono di far crescere il reparto dedicato del 15%».

© RIPRODUZIONE RISERVATA