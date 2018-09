Danske Bank, rischia multa da 536 milioni di euro per riciclaggio di denaro

La più grande banca danese è alle prese con uno scandalo da proporzioni milionarie. Rischia, infatti, una multa da circa 536 milioni di euro- quattro miliardi di corone danesi- per riciclaggio di denaro tramite una sua filiale in Estonia. È quanto prevede il governo della Danimarca in questi casi.



Secondo un report interno, pubblicato dalla banca, è emerso che tra il 2007 e il 2015 l'istituto non è stato sufficientemente efficace nell'evitare che la sua filiale in Estonia venisse utilizzata per riciclaggio di denaro, in larga parte da clienti provenienti dalla Russia.



I vertici della banca hanno ammesso operazioni sospette per oltre 200 miliardi di dollari. Dopo la pubblicazione dell'indagine interna e l'ammissione delle colpe, l'amministratore delegato Thomas Borgen si è dimesso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA