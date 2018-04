Dazi contro Unione europea, Trump rinvia la decisione di un mese: ripartono le trattative

New York – Rinvio fino al primo di giugno. La lunga attesa per una decisione sui dazi si è conclusa alle due di mattina (ora italiana) con un laconico messaggio dalla Casa Bianca, con il quale si annuncia che l’applicazione delle tasse sulle importazioni di alluminio e acciaio viene rinviata di altri trenta giorni, dopo la prima sospensione che che sarebbe scaduta alle sei di mattina.



Donald Trump ha aspettato fino all’ultimo minuto per sciogliere la riserva che aveva tenuto alta la tensione per tutta la giornata ieri, ma alla fine ha ascoltato le voci della ragione dei suoi consiglieri, tutti orientati a concedere una tregua ai partner commerciali degli Usa.



L’applicazione delle tariffe avrebbe potuto segnare l’inizio di una guerra a colpi di misure di ritorsione, dall’esito incerto riguardo al vincitore, ma sicuramente catastrofico per tutti i partecipanti. I 28 paesi dell’Unione Europea, l’Argentina, il Canada e il Messico e l’Australia avevano tutti esercitato separatamente pressioni sull’amministrazione statunitense per dissuadere il governo dalla sua linea di azione. La posizione di fermezza della negoziatrice comunitaria Cecile Malmstrom e del presidente della Commissione Tajani alla fine hanno avuto ragione contro quella che sembrava fino all’ultimo momento una decisione non negoziabile.



Trump aveva istruito il suo ministro per il Commercio Wilbur Ross a negoziare con la controparte europea almeno l’accettazione di quote volontarie che abbattessero il volume delle esportazioni, in settori ben diversi dall’acciaio e dall’alluminio dei quali si era iniziato a parlare. Gli statunitensi premevano sulla Germania e sull’Europa per limitare l’esportazione di automobili. Bruxelles ha risposto che un margine di negoziato in materia in effetti esiste, e che il tavolo potrebbe essere aperto.



Ma i nostri rappresentanti si sono rifiutati di sedersi con la “pistola alla tempia” dei possibili dazi, come aveva detto il leader francese Emmanuel Macron. Vedremo nei prossimi giorni se la trattativa verrà avviata con un tono di polemiche finalmente sedato, ora che la minaccia è stata rimossa.

