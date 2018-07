Dazi, Mattarella avverte: «Improvvida stagione non si sviluppi»

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella averte sul pericolo dei dazi sul commercio.



«La speranza è che l'improvvida stagione di minaccia dei dazi non abbia un eccessivo sviluppo e non crei difficoltà», ha detto il capo dello Stato al Forum internazionale della cultura del vino alla Luiss a Roma. «Questo settore dimostra come i nostri produttori abbiano la capacità di superare la competizione, di vincerla e di prevalere. Ogni economia di ogni Paese ha sempre da guadagnare dai mercati aperti. Questo vale particolarmente per il nostro Paese».



«Questo settore dimostra, come tanti altri, come i nostri produttori abbiano sempre da guadagnare da mercati aperti perché hanno il coraggio di affrontare la concorrenza e di vincere nella competizione», ha aggiunto Mattarella. I mercati aperti sono «anche lo strumento che consente attraverso trattati di grande portata di regolamentare in maniera trasparente e rassicurante rapporti e criteri di concorrenza e di commercio». «Si tratta di un fronte di grande rilievo per il nostro Paese», ha concluso Mattarella.





