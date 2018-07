Dazi, raggiunto accordo Usa-Europa: tregua armata fra Trump e Juncker

NEW YORK Svolta sui dazi tra Usa e Ue. Al termine dell'incontro tra Junker e Trump, i due leader sono brevemente apparsi nel giardino della Casa Bianca per annunciare che un accordo preliminare è stato raggiunto, e che una tregua è ora in atto. Usa ed Europa apriranno una sessione formale di negoziato nella quale cercheranno di risolvere le questioni aperte in campo commerciale. L'effetto calmierante sui rapporti arroventati degli ultimi mesi sarà immediato: verranno sospesi in primo luogo i dazi su acciaio e...





CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli selezionati dal quotidiano

Le edizioni del giornale ogni giorno su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali: USERNAME PASSWORD