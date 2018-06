Dazi, la Ue porta Usa e Cina davanti al Wto

La Commissione Ue porta oggi davanti al Wto sia gli Usa che la Cina, i primi per i dazi su acciaio e alluminio e la seconda per la violazione delle regole sui diritti sulla proprietà intellettuale. Lo ha annunciato la commissaria Ue al commercio Cecilia Malmstroem. «Questo dimostra che non scegliamo di stare dalla parte di nessuno, stiamo solo dalla parte delle regole del sistema commerciale multilaterale», ha avvertito. Intanto si è appreso che il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker incontrerà il presidente Usa Donald Trump a margine del G7 in Canada la prossima settimana per parlare in particolare della questione dazi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA