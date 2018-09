Dea Capital, semestre positivo

Dea Capital, società italiana del gruppo De Agostini che si occupa di investimenti in private equity e nel settore delle alternative asset management, ha chiuso il primo semestre con un risultato netto di 17,1 milioni di euro, in aumento rispetto ai 6,2 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente. Il net asset value per azione si è attestato sui 1,87 euro, rispetto a 1,80 euro di fine 2017. Il Nav complessivo è di 473,4 milioni, rispetto ai 459,4 milioni di dicembre dello scorso anno. Gli asset under management ammontano sui 11,2 miliardi, stabili rispetto all'anno scorso.



La posizione finanziaria netta delle società holding è positiva per 86,9 milioni di euro alla fine dello scorso giugno rispetto ai 61,8 milioni di fine 2017. La variazione è principalmente determinata dalla liquidità netta generata dal portafoglio investimenti, in aumento di 31 milioni.



Il portafoglio investimenti ammonta a 387,1 milioni di euro, rispetto ai 397 milioni di fine 2017. Il portafoglio è costituito da partecipazioni di private equity per 62,6 milioni, da quote in fondi per 180,7 milioni e dalle partecipazioni nel settore dell'alternative asset management per 143,8 milioni.

