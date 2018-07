Decreto dignità, Confindustria avverte: effetti peggiori delle stime

Confindustria attacca il dl dignità. Il ritorno delle causali, esponendo le imprese «all'imprevedibilità di un'eventuale contenzioso, finisce nei fatti per limitare a 12 mesi la durata ordinaria del contratto a tempo determinato, generando potenziali effetti negativi sull'occupazione oltre quelli stimati nella Relazione tecnica al decreto (in cui si fa riferimento a un abbassamento della durata da 36 a 24 mesi)», avverte il direttore generale di Confindustria Marcella Panucci in audizione sul Dl Dignità chiedendo modifiche ad una disciplina «pregiudizievole» per il mercato del lavoro.



LEGGI ANCHE Reddito cittadinanza, ecco il piano di Tria per finanziarlo: «Ma attenti alle risorse»



«È necessario - ha proseguito Panucci - modificare le misure contenute nel decreto-legge sulla disciplina dei contratti a termine, che sono inefficaci rispetto agli obiettivi dichiarati e potenzialmente pregiudizievoli per il mercato del lavoro». «Le riforme degli anni scorsi - ha ricordato Panucci - avevano contribuito ad abbattere le cause di lavoro sui contratti a termine, passate da oltre 8.000 nel 2012 a 1.250 nel 2016)». attacca il dl. Il ritorno delle causali, esponendo le imprese «all'imprevedibilità di un'eventuale contenzioso, finisce nei fatti per limitare a 12 mesi la durata ordinaria del contratto a tempo determinato, generando potenziali effetti negativi sull'occupazione oltre quelli stimati nella Relazione tecnica al decreto (in cui si fa riferimento a un abbassamento della durata da 36 a 24 mesi)», avverte il direttore generale di Confindustria Marcella Panucci in audizione sul Dl Dignità chiedendo modifiche ad una disciplina «pregiudizievole» per il mercato del lavoro.LEGGI ANCHE«È necessario - ha proseguito Panucci - modificare le misure contenute nel decreto-legge sulla disciplina dei contratti a termine, che sono inefficaci rispetto agli obiettivi dichiarati e potenzialmente pregiudizievoli per il mercato del lavoro». «Le riforme degli anni scorsi - ha ricordato Panucci - avevano contribuito ad abbattere le cause di lavoro sui contratti a termine, passate da oltre 8.000 nel 2012 a 1.250 nel 2016)».

Il decreto dignità «pur perseguendo obiettivi condivisibili» rende «più incerto e imprevedibile il quadro delle regole» per le imprese «disincentivando gli investimenti e limitando la crescita», sottolinea Panucci. Per le imprese occorre «evitare brusche retromarce sui processi di riforma avviati» e vanno approvati «alcuni correttivi», che intervengano sulle causali per i contratti a termine e sulle norme ora «punitive e poco chiare» sulle delocalizzazioni



Nel dettaglio Confindustria chiede di cancellare le causali «almeno fino a 24 mesi», che sono «il punto più critico, aumentano il contenzioso e non sono una vera tutela per il lavoratore» e di «chiarire la natura non incrementale dell'aumento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale per ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, evitando così un incremento irragionevole e sproporzionato dei costi a carico dei datori di lavoro». Vanno poi riviste le norme in materia di somministrazione, «esonerando il contratto a tempo determinato tra l'agenzia per il lavoro e il lavoratore dall'indicazione delle causali, nonché dalla disciplina degli intervalli temporali tra la stipulazione di un contratto a tempo determinato e il successivo». Panucci sottolinea anche che il raddoppio dell'indennità in caso di licenziamenti illegittimi «rischia di scoraggiare le assunzioni a tempo indeterminato» oltre a «non trovare riscontro sul piano comparato» visto che quello minimo (4 mesi) «è quadruplo rispetto a quello di Francia, Germania e Spagna; mentre l'indennizzo massimo (24 mesi) è superiore a quelli di Francia (20 mesi) e Germania (18 mesi)».



Contratti a tempo nella media Ue. «Il confronto internazionale mostra che l'incidenza del lavoro temporaneo in Italia (16,4% del totale dell'occupazione dipendente nel primo trimestre 2018) è in linea con il dato medio dell'Eurozona (16,3%), come lo è anche il tasso di transizione a 12 mesi dai contratti a termine ai contratti a tempo indeterminato (pari a circa il 20%)». I dati «non appaiono corroborare quei

fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo