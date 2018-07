Decreto dignità, ecco la bozza: stretta sulle imprese che delocalizzano, abolito split payment

Il decreto dignità promesso da Luigi Di Maio potrebbe vedere la luce oggi. Lo ha annunciato Il vice premier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. «E' solo un primo passo in avanti per combattere la precarietà del lavoro», ha detto il ministro sottolineando che l'esecutivo comincerà ad agire sul fronte dei contratti a tempo determinato e dei contratti a tutele crescenti. In generale, ha aggiunto, l'obiettivo è quello di «ridurre il costo del lavoro intervenendo sul cuneo fiscale e questo nella legge di bilancio ci sarà».Nell'ultima bozza del decreto sarebbero previsti ritocchi al redditometro, lo slittamento della scadenza dello spesometro al 28 febbraio (dal 30 settembre) e lo stop allo split payment solo per i professionisti.. Rivista la norma sulle delocalizzazioni che farà scattare multe da 2 a 4 volte il beneficio ricevuto per le imprese che delocalizzano «entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata». Una prima versione indicava un arco temporale di 10 anni. La stretta resta sia per chi lascia l'Italia per un Paese extraeuropeo si per chi trasferisce l'attività, anche in parte, in uno dei Paesi dell'Unione. Il beneficio, inoltre, andrà restituito con gli interessi maggiorati fino a 5 punti percentuali.Arriva la revoca, parziale o totale, degli aiuti di Stato per le imprese che tagliano posti di lavoro nei «cinque anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa» e non più nei successivi 10. Confermato anche il meccanismo di recapture dell'iperammortamento quando i beni agevolati siano ceduti a titolo oneroso o delocalizzati. La misura si applica infatti a quegli aiuti che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale ai fini dell'attribuzione dei benefici e viene estesa anche a quelle misure che, pur non prevedendo la precitata valutazione di impatto occupazionale, richiedono una valutazione delle ricadute economiche e industriali dei progetti agevolati, qualora venga pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi connessi a dette ricadute.Arriva l'annunciata stretta sulla pubblicità di giochi e scommesse contro l'azzardopatia, fatti salvi però i contratti in essere e le lotterie a estrazione in differita, come la Lotteria Italia. Nella bozza si precisa che lo stop non vale anche per «i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli». Confermate le sanzioni, che si applicheranno, al 5% del valore ma con un minimo di 50mila euro.Nel dettaglio si prevede lo stop a «qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro» con l'esclusione di lotterie nazionali con estrazione dei vincitori differita. Dall'entrata in vigore del provvedimento il divieto comprende la pubblicità di giochi e scommesse «comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet».Dal 1° gennaio 2019 il divieto «si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata».«Dopo mesi di tambureggianti promesse dei due leader di maggioranza, oggi vicepremier, sull'abolizione del redditometro, dello spesometro e dello split payment, le bozze del decreto dignità che circolano nel pre-Consiglio dei ministri sono talmente sconcertanti che non possono essere vere - afferma Renato Brunetta, deputato di Forza Italia -. Il redditometro non viene abolito, viene solo prevista la necessità di un nuovo decreto tecnico di attuazione, sentita l'Istat e le associazioni dei consumatori, per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta dal 2016 in avanti, ferma restando per il resto la disciplina vigente. Lo spesometro non viene abolito, viene solo prevista la proroga al 29 febbraio 2019 dei termini per la presentazione di quello relativo al terzo trimestre 2018. Lo split payment viene abolito solo per i professionisti, mentre viene lasciato tal quale lo hanno trovato per tutte le altre imprese. Se dovesse davvero uscire questo dal Cdm di questa sera, saremmo di fronte a qualcosa di semplicemente incommentabile nel rapporto tra parole e fatti».