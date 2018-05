Def, ok in Commissione alla Camera, no da Forza Italia

Via libera della commissione Speciale della Camera al Documento di economia e finanza. Il testo passa ora all'esame dell'Aula. Hanno votato a favore M5S-Lega, mentre Forza Italia ha votato contro e il Pd si è astenuto. «A favore - dice la relatrice al documento Laura Castelli (5S) - ha votato anche il deputato di LeU Stefano Fassina». Il Def dovrebbe essere all'esame dell'Aula della Camera martedì o mercoledì della prossima settimana. Nel pomeriggio è previsto che anche la commissione speciale del Senato si riunisca e esamini il testo



