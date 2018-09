Deliveroo, secondo un sondaggio interno il 90% dei rider è soddisfatto del lavoro

Secondo un sondaggio interno realizzato da Deliveroo Italia, il 90% dei rider si ritiene soddisfatto dell'attività che svolge. Soddisfazione anche per il guadagno, che si aggira intorno ai 12 euro all'ora. Il sondaggio, che è stato svolto su un campione di 4mila fattorini, indica come primo motivo di soddisfazione la libertà di scegliere come, dove, quando e quanto lavorare.



I dati giungono proprio alla vigilia del tavolo di confronto sui rider che ripartirà domani al ministero del Lavoro. Obiettivo dell'incontro è quello di garantire a questi lavoratori maggiori tutele e diritti.



«Continueremo a offrire ai rider la flessibilità che ci chiedono, un insieme molto ampio di tutele gratuite come le assicurazioni e le dotazioni di sicurezza, e ottime opportunità di guadagno», spiega Matteo Sarzana, direttore generale della Deliveroo Italia.



Dal sondaggio interno emerge anche un nuovo identikit dei rider che collaborano con Deliveroo. L'età media è di 27 anni, 9 rider su 10 sono uomini, il 40% è composto da studenti, il 37% invece ha già un lavoro. Il 77% è di nazionalità italiana. La maggior parte di loro collabora con Deliveroo per un periodo non superiore ai 6 mesi. Per quanto riguarda il mezzo con cui fanno le consegne: sembra che il 72% scelga la bicicletta.





