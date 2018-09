Deutsche Bank: Cina in uscita, il titolo perde in borsa

La Cina si ritira dalla Deutsche Bank. Il conglomerato industriale cinese Hna, primo azionista della banca tedesca, vende le sue quote che costituiscono l'8% dell'intero capitale. La decisione viene direttamente dal governo di Pechino che ha chiesto al conglomerato di focalizzarsi sul business del trasporto aereo e sulle attività a questo collegate. Il titolo in borsa è sceso fino al 2,2%.



Hna detiene circa 230 miliardi di dollari di asset, che spaziano dal trasporto aereo al turismo alla finanza e ha registrato nel 2017 oltre 100 miliardi di dollari di ricavi, arrivando a detenere fino al 9,9% di Deutsche Bank.



L'uscita del patrner cinese potrebbe creare non pochi problemi alla banca tedesca, alle prese con una complessa ristrutturazione e reduce da tre bilanci in rosso. Da inizio 2018 le azioni della Deutsche Bank hanno ceduto quasi il 40% ed è in corso un pesante piano di tagli e di ridimensionamento delle attività. Senza Hna, quindi, si potrebbe alimentare la speculazione sulla fusione della banca tedesca con Commerzbank, seconda banca della Germania.













