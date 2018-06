Stretta sui contratti a termine. Giochi d'azzardo, vietati gli spot. Decreto "dignità per i precari

Stop alla pubblicità dei giochi d'azzardo come il poker on line, tutela per i lavoratori precari ed in particolare quelli della cosiddetta gig economy e poi restituzione dei contributi percepite da parte delle imprese che delocalizzano la propria attività. Misure su temi diversi, che Luigi Di Maio nella sua duplice veste di ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro conta di far confluire in un unico provvedimento, che chiama decreto dignità. L'intenzione è approvarlo nel primo Consiglio dei ministri che...





CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli selezionati dal quotidiano

Le edizioni del giornale ogni giorno su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali: USERNAME PASSWORD