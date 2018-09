Distributori automatici in aumento, fatturato da 1,8 miliardi

Un settore in crescita quello dei distributori automatici, che ha totalizzato un fatturato da 1,8 miliardi di euro. Se si aggiungono anche i distributori di caffè e bevande calde, si arriva a 3,5 miliardi di euro di fatturato. Complessivamente, quindi, il mondo della distribuzione automatica conta 3,5 miliardi di ricavi per 11 miliardi di consumazioni a un costo medio di 0,5 euro ciascuna.



Il settore ha sviluppato una rete in tutta Italia di oltre 810 mila distributori installati a cui si aggiunge il mercato del "porzionato" ossia il caffè e le bevande calde in capsule e cialde.



Secondo la Camera di Commercio di Milano in un anno le attività di distribuzione automatica sono cresciute del 2%. «Il trend di crescita conferma il dinamismo del settore», commenta Massimo Trapletti presidente di Confida (Associazione Italiana Distribuzione Automatica).





