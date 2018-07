Accordo raggiunto per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dell' edilizia che interessa più di un milione di addetti. L'accordo, sottoscritto dai sindacati di categoria FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil con Ance e Coop, prevede aumenti salariali e anche un protocollo imprese-sindacati per il rilancio del settore, l'istituzione di un Fondo sanitario nazionale per i lavoratori dell' edilizia, incentivi mirati a promuovere l'occupazione giovanile e le nuove assunzioni e a sostenere i prepensionamenti.

Nel dettaglio per i salari sono previsti aumenti che vanno da 55 euro per gli operai comuni a 71,50 per quelli specializzati. C'è inoltre l'aumento di altri 2 euro (che diventano 2,6 per operaio terzo livello) del contributo collettivo obbligatorio per la Previdenza complementare (Prevedi), un aumento totalmente a carico delle imprese delle aliquote per sanità integrativa (0,35% sulla massa salari) e di quelle per il Fondo Prepensionamento (+0,10%, arrivando allo 0,20). Previsto anche un versamento di 0,10 per la costituzione di un Fondo per incentivare l'occupazione giovanile. Salvaguardato infine il secondo livello di contrattazione territoriale individuando nel primo luglio 2019 la data per la ripartenza delle trattative di secondo livello. La scadenza del contratto è fissata al 30 settembre 2020.

I sindacati sottolineano il potenziamento del Fondo nazionale per il ricambio generazionale, «per favorire il raggiungimento del pensionamento anticipato agli edili che abbiano i requisiti soggettivi e l'istituzione di un Fondo per incentivare l'occupazione giovanile» per qualificare di più il settore.

Soddisfatti i sindacati. «Più di un milione di lavoratori edili hanno un contratto nuovo, innovativo che stabilisce aumenti salariali per i lavoratori del settore e guarda ai giovani e alle nuove forme

dio lavoro. Insomma un ottimo contratto» commenta il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso. «Trovo di particolare interesse - prosegue il leader della Cgil - l'attenzione che è stata data ai giovani. Un Fondo costituito ad hoc, infatti, provvederà, tramite la cassa edile, ad avvicinare e formare i giovani al nuovo lavoro in edilizia, un settore tra più soggetti a trasformazioni nei metodi di produzione e nell'utilizzo di nuovi materiali. Per la prima volta chi lavora con partita Iva potrà

iscriversi alle Casse Edili e avrà quindi gli stessi trattamenti e la stessa formazione sulla sicurezza di tutti gli altri lavoratori».

Per Annamaria Furlan, nuemro uno Cisl, «i lavoratori avranno maggiori garanzie salariali, più tutele nei luoghi di lavoro, nuovi istituti di welfare aziendale, più contrattazione di secondo livello, soluzioni negoziate e flessibili sugli orari » . E così Carmelo Barbagallo, segretario generale Uil: «Quello firmato per il rinnovo del contratto dell' edilizia è un ottimo accordo non solo perché fa

crescere i salari di tutti i lavoratori del settore e conferma i due livelli contrattuali, ma anche perché introduce elementi di modernità e di prospettiva estremamente interessanti».



