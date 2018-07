Elkann alla guida della squadra Fca: si allunga l'assenza di Marchionne

Sarà forse più lunga del previsto la convalescenza di Sergio Marchionne e l'assenza sulla scena dell'importante manager scatena una serie di indiscrezioni e di puntuali smentite. Ieri il Lingotto ha escluso che in questo weekend possa esserci una riunione strategica per ridistribuire le deleghe in mano all'amministratore delegato di Fca che è anche presidente di Ferrari e Cnh e vicepresidente di Exor. I portavoce di Fiat Chrysler avevano anche escluso in precedenza un avvicendamento in anticipo sulla data...





