Enel avanza in Australia, nuovo contratto per la produzione dell’energia solare nello stato di Victoria

Il gruppo Enel, attraverso la controllata per le rinnovabili Enel Green Power Australia, si è aggiudicato un contratto quindicennale, da 34 megawatt, con lo Stato australiano di Victoria per la produzione dell’energia e dei certificati verdi generati dal parco solare Cohuna Solar Farm. Il contratto è stato conferito attraverso una gara pubblica per le rinnovabili indetta lo scorso anno dallo Stato di Victoria. Il progetto è situato nella contea di Gannawarra, Victoria, a circa otto chilometri a Sud della città di Cohuna, e sarà sviluppato in cooperazione con l’azienda locale Leeson Group. ‘Con questo traguardo, Enel Green Power compie un ulteriore passo avanti nella sua strategia di crescita in Australia,’ ha commentato Antonio Cammisecra, responsabile Enel Green Power. Si prevede che Enel investirà circa 42 milioni di dollari Usa nell’impianto solare, la cui costruzione dovrebbe iniziare nel primo semestre del 2019. L’entrata in esercizio è prevista entro la fine del 2019 e l’energia prodotta verrà venduta nel quadro di un accordo di fornitura energetica di 15 anni con lo Stato di Victoria. L’impianto sarà collegato alla rete di distribuzione locale attraverso la sottostazione per l’area di Cohuna.

