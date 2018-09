Accordo Eni-Iraq per impianto di desalinizzazione dell'acqua

L'Eni costruirà un impianto di desalinizzazione dell'acqua in Iraq. È quanto si legge in comunicato del ministero del petrolio di Baghadad. Il governo iracheno ha raggiunto un accordo con l'Eni per la costruzione di un impiato di desalinizzazione dell'acqua nella stazione idrica di Bradhiya vicino a Bassora, porto del sud dell'Iraq.



L'accordo è giunto dopo giorni di violente proteste popolari per la mancanza di servizi essenziali come l'acqua e l'elettricità. Proteste che hanno causato 18 morti e 150 feriti.



Il cane a sei zampe è già presente in quella parte di territorio iracheno, poiché gestisce lo stabilimento petrolifero di Zubayr, vicino a Bassora.



Anche la Exxon americana ha raggiunto un accordo con il governo iracheno per l'installazione di pompe d'acqua che porteranno acqua salata dal mare agli stabilimenti di desalinizzazione.







© RIPRODUZIONE RISERVATA