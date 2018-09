Europa, ecco il documento di Savona per la riforma delle regole dell'Unione

LEGGI IL DOCUMENTO INTEGRALE

Il ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, ha inoltrato a Bruxelles un documento intitolato «Una politeia per un'Europa diversa, più forte e più equa». Il riferimento a una politeia (termine greco che viene tradotto con «costituzione» ma può avere un significato anche più ampio, ndr) invece «della consueta governance è dovuto al fatto - spiega Savona - che la prima esprime una politica per il raggiungimento del bene comune, mentre la seconda - mutuata dalle discipline di management - indica le regole di gestione delle risorse. Politeia è quindi qualcosa di più di governance».Il documento analizza tre argomenti: «l'architettura istituzionale della politica monetaria; l'architettura istituzionale della politica fiscale e la conformazione da questa assunta; le regole della competizione anche in relazione agli aiuti di Stato».«La conclusione - sottolinea Savona - è che il Governo italiano assumerà tutte le iniziative per dare vita a un Gruppo di lavoro ad alto livello, composto dai rappresentanti degli Stati membri, del Parlamento e della Commissione, che esamini la rispondenza dell'architettura istituzionale europea vigente e della politica economica con gli obiettivi di crescita nella stabilità e di piena occupazione esplicitamente previsti nei Trattati. Il Gruppo di lavoro ha lo scopo di sottoporre al Consiglio europeo, prima delle prossime elezioni, suggerimenti utili a perseguire il bene comune, la politeia che manca al futuro dell'Unione e alla coesione tra gli Stati membri».