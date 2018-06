Eurostat: lavora da casa il 5 per cento degli europei, in Italia solo il 3,5

Il 5 per cento dei lavoratori europei svolge normalmente la propria attività da casa. Il dato medio relativo al 2017, rilevato da Eurostat, è la media di valori piuttosto diversi nei vari Paesi dell'Unione. Si va dal 13,7 per cento dell'Olanda (seguita dal Lussemburgo con il 12,7 e dalla Finlandia con il 12,3) a un'incidenza quasi nulla del fenomeno nei Paesi dell'Est (0,3 per cento in Bulgaria e 0,4 in Romania).



In Italia il lavoro da casa coinvolge il 3,5 per cento dei lavoratori. Sempre a livello europeo complessivo, questa modalità tocca in misura leggermente maggiore le donne (5,3 per cento) e tra le varie categorie professionali si concentra in modo rilevante sugli autonomi (18,1%) piuttosto che sui dipendenti (2,8%)

