Expo 2020, Luiss in campo a Dubai con borse di studio e scambi accademici

Favorire scambi accademici e culturali internazionali sui temi della cittadinanza globale, della conservazione del patrimonio culturale e della sostenibilità. È questo l'obiettivo del protocollo siglato questa mattina a Roma dal rettore della Luiss, Paola Severino, e dal Commissario generale per l'Italia a Expo 2020 Dubai, Paolo Glisenti, in

occasione della partecipazione dell'Ateneo alla prossima Esposizione universale che si terrà a Dubai dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021 "Connecting Minds, Creating the Future": opportunità, sostenibilità e mobilità.



«La partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai - ha detto il rettore dell'ateneo, Paola Severino - è una grandissima

opportunità per creare specifiche competenze e nuove professionalità, operando in un contesto culturale eterogeneo e in forte espansione come quello dei Paesi Arabi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA