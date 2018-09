Istat, a luglio calo dell'export e aumento delle importazioni

Secondo i dati Istat a luglio 2018 si è verificato un calo congiunturale per le esportazioni, del -2,6% mentre si è registrato un aumento per le importazioni, del 2,4%. La flessione dell'export è determinata dall'ampia diminuzione delle vendite verso i mercati extra Ue (-5,5%) e una parziale diminuzione verso l'area Ue -0,4%.



Nel trimestre maggio-luglio 2018, rispetto al precedente, si sono verificati degli incrementi per entrambi i flussi, più intensi per le importazioni (+3,0%) che per le esportazioni (+1,2%). A luglio 2018 l'aumento dell'export su base annua è pari al 6,8%.



I settori che nel trimestre precedente hanno contribuito in modo rilevante alla crescita dell'export sono i seguenti: i metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+12,4%), macchinari e apparecchi n.c.a. (+7,0%), prodotti petroliferi raffinati (+41,6%) e mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli (+12,0%). In diminuzione su base annua, invece, le esportazioni di autoveicoli (-6,0%) e articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (-2,8%).



I paesi che contribuiscono di più all'incremento delle esportazioni su base annua sono: Francia (+11,9%), Germania

(+9,0%), Svizzera (+14,4%) e Spagna (+8,7%).



Secondo le stime dell'Istat il surplus commerciale si riduce a 886 milioni di euro a luglio, dai +6.562 milioni del 2017 ai

+5.676 milioni di luglio 2018. Nei primi sette mesi dell'anno l'avanzo commerciale ha raggiunto +24.734 milioni (+47.623 milioni al netto dei prodotti energetici).

© RIPRODUZIONE RISERVATA