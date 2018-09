Export, Calabria prima regione

La Calabria è la prima regione per export, registrando un aumento del 38,7% negli ultimi sei mesi. Lo rivelano i dati dell'Istat. Le esportazioni italiane nel primo semestre sono cresciute in tutto il territorio: al primo posto si colloca la Calabria, seguita dal Molise (34,3%), dal Friuli Venezia Giulia (+17,5%) e dalla Sicilia (+15,2%).



Nel Nord-est l'aumento tendenziale dell'export nel primo semestre è stato del 5,9%, nel Mezzogiorno del 4,6%, nel Nord-ovest del 4% e nel Centro dello 0,7%.



Nel secondo trimestre 2018, invece, l'Istat ha stimato una crescita delle esportazioni del 3,8% per il Nord-est, del 3% per il Mezzogiorno e per le Isole e dell'1,2% per il Centro, mentre nel Nord-ovest ha registrato una flessione dello 0,5%.



Nel primo semestre del 2018 le vendite di metalli di base e prodotti in metallo hanno contribuito alla crescita dell'export nazionale per quasi un punto percentuale. Mentre su base annua un impulso positivo all'aumento delle esportazioni proviene dalle vendite del Friuli Venezia Giulia verso la Svizzera (dovuto soprattutto alle vendite della cantieristica navale) e della Lombardia verso la Germania, Svizzera e Polonia.





