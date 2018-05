Facebook apre una nuova mega sede a San Francisco

Nuova mega sede di Facebook negli Usa: il colosso ha firmato un contratto di affitto per la nuova sede a Park Tower a San Francisco. Il nuovo quartier generale californiano è di 43 piani, lo spazio disponibile è di 755.900 metri quadrati di spazi per uffici.



La costa orientale degli Usa sta diventando appetibile anche per gli altri giganti dell'hi-tech e del web. Anche Apple ad esempio è alla ricerca di un nuovo quartier generale lontano dalla Silicon Valley e molto più vicino ai palazzi che contano, quelli della capitale Washington. La Casa di Cupertino infatti starebbe guardando al nord della Virginia, in quel corridoio tecnologico che si estende fino al North Carolina e che è già stato preso in considerazione da un altro colosso come Amazon.



Da Tim Cook a Jeff Bezos tutti i big del web e dell'hi-tech radicati nella West Coast statunitense sono da tempo tutti a caccia di una seconda casa sulla costa orientale, in quella regione che è stata ribattezzata 'Research Trianglè, il triangolo della ricerca, sempre più al centro di progetti importanti per il futuro della tecnologia. Ma anche più vicino alla politica, con la possibilità di esercitare l'azione di lobby su Congresso e Casa Bianca in maniera più efficace. Soprattutto in questa fase in cui tutte le grandi aziende cercano punti di contatto con un'amministrazione Trump che - dall'immigrazione al commercio e ad altre questioni chiave - viene vista come più ostile nei confronti della Silicon Valley.

