Facebook ancora in calo. Zuckerberg convocato dall'Europarlamento

Non c'è pace per Facebook . Dopo il tonfo di ieri a Wall Street (-7% circa), il titolo del più grande social network al mondo continua a trattare in territorio negativo, registrando una discesa del 2% circa. A far precipitare le quotazioni lo scandalo Cambridge Analytica, web agency londinese del miliardario Robert Mercer accusata di aver utilizzato oltre 50 milioni di profili per condizionare la campagna elettorale di Donald Trump.



L'amministratore delegato di Facebook, Mark Zuckerberg, dopo essere stato convocato dal Parlamento britannico per chiarire sull'abuso di dati di milioni di utenti per manipolare il referendum sulla Brexit, è stato invitato anche a chiarire i fatti davanti al Parlamento europeo.



«Abbiamo invitato Mark Zuckerberg - ha scritto in un tweet il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani -. Facebook chiarisca davanti ai rappresentanti di 500 milioni di europei che i dati personali non vengono utilizzati per manipolare la democrazia».





© RIPRODUZIONE RISERVATA