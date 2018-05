Fao: boom produzione e consumi di tè, ma c'è la minaccia del clima

È la forte domanda di Cina e India a trainare la crescita del consumo e della produzione mondiale del tè per i prossimi 10 anni, una corsa che potrebbe però essere minacciata dal cambiamento climatico previsto proprio nei maggiori Paesi produttori. È il quadro che emerge dal nuovo rapporto sul Tè del Gruppo Intergovernativo della Fao (Igg), presentato oggi in Cina, a Hangzhou; una crescita che dovrebbe generare nuove opportunità di reddito agricolo e migliorare la sicurezza alimentare nei paesi produttori. Il consumo di tè è cresciuto molto rapidamente in Cina, in India e in altre economie emergenti grazie ai redditi più alti e agli sforzi fatti per diversificare la produzione includendo anche tisane, infusi di frutta e tè aromatizzati di alta qualità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA