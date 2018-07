Wall Street,Fca apre in forte calo: perde oltre il 3 per cento

Fca e Ferrari hanno aperto la seduta odierna a Wall Street in forte calo, rispettivamente del 3,2% a 18,67 dollari e del 5% a 132,50 dollari. È questa la reazione, che ricalca quella osservata a Piazza Affari, dei due titoli dovuta all'uscita improvvisa del numero uno dei due gruppi Sergio Marchionne, a causa di condizioni gravi di salute. Il top manager italo-americano da sabato è stato sostituito da Mike Manley, già a capo del marchio Jeep. La presidenza del Cavallino rampante è stata assunta invece da John Elkann e il ruolo di amministratore delegato da Louis Camilleri. La prematura uscita di Marchionne è vista negativamente dagli analisti. Ora Fca segna al Nyse un -2,7% a 18,79 dollari mentre Ferrari continua a cedere il 5%. Il titolo Fca a Wall Street ha guadagnato da inizio anno l'8,3% e negli ultimi 12 mesi il 61,5%. Quello di Ferrari segna un +27% da gennaio e un +33,4% nell'ultimo anno.



Le borse. Alla soglia di metà giornata di contrattazioni, dunque, le borse europee continuano a passo lento, con Milano che si è assestata attorno a un ribasso dello 0,57%, dopo essere arrivata a perdere più dell'1% in avvio e avere successivamente ridotto i cali fino a un -0,18%. Gli investitori guardano alle tematiche geopolitiche e alla guerra di dazi, ma sotto i riflettori c'è il settore auto, in calo in tutta Europa (-0,9% l'Euro Stoxx 600 Auto) dopo l'avvicendamento a sorpresa al vertice di Fca e Ferrari, reso necessario dall'improvviso peggioramento delle condizioni di salute di Sergio Marchionne nel week end. Il comparto non è aiutato dalle tensioni sui dazi: questa settimana il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker andrà alla Casa Bianca per cercare di convincere il presidente americano Donald Trump a non imporre tariffe sulle importazioni di auto europee. A pagare lo scotto a Milano è tutta la galassia Agnelli, con Fca (-3,18%), Ferrari (-4,59%), Exor (-3,53%) e Cnh (-2,15%) che, dopo essere riuscite a limitare i cali in seguito all'avvio in discesa fin sopra il 5%, hanno di nuovo accelerato al ribasso quando sono circolate indiscrezioni sulle dimissioni di Alfredo Altavilla, responsabile di Fca per l'area Emea e in passato considerato tra i papabili per prendere il posto di Marchionne. A Piazza Affari pesante Enel (-2,98%), mentre va bene Unicredit (+1,07%) sulla scia della decisione dell'Eba sulla vicenda dei cashes. Svettano Leonardo (+1,63%), che rimbalza dopo il calo di venerdì, e Mediobanca (+1,59%). Fuori dal listino principale pesante Carige(-5,81%) dopo la bocciatura della Bce al piano sul capitale e la richiesta alla banca di presentarne uno nuovo entro il 30 novembre, e bene Fincantieri (+2,44%), che costruirà due navi di nuova generazione per Princess Cruises. Sul fronte valutario, l'euro si rafforza sul biglietto verde e si assesta a 1,1715 dollari, dopo l'apertura a 1,1718 dollari, contro gli 1,167 della chiusura di venerdì. La moneta unica è scambiata a 130,175 yen, contro i 130,171 yen dell'apertura e i 130,94 della chiusura precedente, mentre il cambio dollaro/yen è a 111,112. Torna a salire il prezzo del petrolio: i future del Wti a settembre salgono dell'1,4% a 67,57 dollari al barile, mentre quelli a settembre del brent avanzano dell'1,79% a 74,39 dollari.



Morgan Stanley. Il titolo potrà sperimentare unperiodo di volatilità fin quando il nuovo management non comunicherà chiaramente come saranno affrontate le priorità del gruppo. È quanto indicano gli analisti di Morgan Stanley in una nota sul gruppo automobilistico alla luce dell'uscita di Sergio Marchionne e la nomina di Mike Manley quale amministratore delegato. La considerazione che Morgan Stanley ha di Manley è 'alta', riconoscendo al manager 'una profonda esperienza nel guidare i due marchi più redditizi di Fca, Jeep e Ram'. In particolare, volendo prendere come indicazione il successo di Jeep, 'Mike Manley ha forti credenziali per guidare un produttore mondiale in una transizione tecnologica e strategicà. In particolare, le due più grandi sfide del nuovo amministratore delegato sono: 'trovare un partner industriale; trovare un partner tecnologicò. Nel frattempo, gli analisti si aspettano che Fca continuerà con la strategia di sviluppo delle 'auto che hanno un valore strategico/commerciale/emozionale, lasciando da parte il restò. Viene data proseguire senza problemi anche l'intesa con Alphabet (Google) sulla guida autonoma. Resta da capire, invece, se l'avvicendamento al vertice porterà a una accelerazione o a un rallentamento della strategia di 'estrazione di valorè dal gruppo.

