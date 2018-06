Federchimica, nel 2017 in crescita produzione ed export

L'industria chimica ha chiuso il 2017 con un aumento dei volumi produttivi del 3,5% e ricavi in espansione di oltre il 6% circa. I dati sono stati diffusi nell'ambito dell'assemblea di Federchimica, a Milano. La previsione al semestre 2018 indica un fatturato in crescita del 2% e una crescita delle esportazioni del 4,2%. Nel 2017 l'export è salito del 9% a fronte del 7% della media manifatturiera. Sempre nel 2017 c'è stata una crescita, seppur moderata, dell'occupazione: 0,6% nella chimica (+1% includendo la farmaceutica). Gli addetti sono 107 mila (172 mila comprendendo la farmaceutica). Il presidente di Federchimica, Paolo Lamberti, ha ricordato che «la chimica in Italia vale 55 miliardi di euro, di cui 30 miliardi destinati alle esportazioni, dove l'Europa pesa più del 61%. Inoltre, 20 miliardi di euro, pari a oltre il 35% della produzione totale, sono rappresentati da imprese a capitale estero; queste investono ben 170 milioni in ricerca e sviluppo e alcune di esse hanno scelto l'Italia per i loro centri di ricerca d'eccellenza mondiale».

