Il gruppo polacco Kruk compra portafoglio da findomestic

Il gruppo polacco tedesco Kruk, che opera nel mercato della gestione dei crediti, tramite la divisione italiana ha siglato un accordo per l'acquisizione di un portafoglio di credito al consumo unsecured ossia non garantito da Findomestic. Il portafoglio ha un valore nominale complessivo di oltre 300 milioni di euro corrispondente a circa 50.000 posizioni.



Dalla fine del 2015, data in cui Kruk è entrato nel mercato italiano, il gruppo ha acquisito diciotto portafogli di crediti Npl con un valore nominale complessivo di circa 3,1 miliardi di euro. Grazie a queste operazioni, Kruk Italia gestisce direttamente circa 400.000 posizioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA