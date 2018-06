Flat tax, ecco quanto si risparmia: con le nuove aliquote, single favoriti

Secondo i calcoli, con l'applicazione del nuovo sistema a due aliquote (15% fino a 80.000 euro di reddito famigliare e 20% oltre tale soglia, prevedendo una salvaguardia per chi con il nuovo sistema andrebbe a perdere) per ogni tipologia di contribuente il risparmio fiscale crescerebbe con il reddito.



Per i single con redditi sui 30.000 euro il passaggio dall'Irpef attuale al nuovo sistema comporterebbe un risparmio di circa il 9%, che salirebbe al 15% a 50.000 euro di reddito e al 19% a 80.000 euro. Per le famiglie monoreddito con un figlio il risparmio sarebbe del 7,7% a 30.000 euro, del 15% a 50.000 e del 19% a 80.000, fino ad arrivare a superare il 20% oltre i 300.000 euro. Per le famiglie con due redditi e un figlio i risparmi rispetto al sistema attuale inizierebbero invece sopra i 40.000 euro, con un aggravio fiscale inferiore dell'1,6% rispetto al sistema in vigore. Si arriverebbe quasi al 12% con un reddito famigliare complessivo di 80.000 euro e al 16% con 200.000 euro.

