Foodora, respinto ricorso dei sei rider licenziati

Respinto il ricorso, primo del genere in Italia, dei sei rider di. La decisione è del Tribunale del lavoro di Torino. Iavevano intentato una causa civile contro la società tedesca di food delivery, contestando l'interruzione improvvisa del rapporto di lavoro dopo le mobilitazioni del 2016 per ottenere un giusto trattamento economico e normativo.LEGGI ANCHE: Torino, i fattorini fanno causa a Foodora: «Licenziati dopo la protesta per compensi troppo bassi» «Se questo sistema di lavoro è stato ritenuto legittimo, si espanderà», commentano i legali dei rider, Giulia Druetta e Sergio Bonetto, annunciando l'intenzione di appellarsi alla sentenza.