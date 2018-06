Fox, ora Comcast valuta un'allenza per una nuova offerta da 90 miliardi

Comcast non molla le sue mire sugli asset che la 21st Century Fox (gruppo Murdoch) ha già accettato di cedere a Walt Disney, costretta a sua volta a rivedere al rialzo la sua offerta per avere la meglio su Comcast. Quest'ultimo gruppo, tuttavia, sta valutando se unire le forze con investitori del private equity o partner strategici per ottenere capitali aggiuntivi con cui rilanciare una nuova proposta di acquisto. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo cui Comcast percorrerebbe una simile strada nel caso in cui serva arrivare a mettere sul piatto 90 miliardi di dollari. Una settimana fa Disney aveva alzato a 71,3 miliardi di dollari o 38 dollari ad azione (in contanti e azioni) la sua offerta per asset che comprendono la britannica Sky, Star India, studi cinematografici e televisivi, reti via cavo dedicate all'intrattenimento e la quota nel servizio di video in streaming Hulu. La settimana ancora prima Comcast aveva proposto 65 miliardi di dollari o 35 dollari per titolo in contanti. Nel pre-mercato, Comcast cede lo 0,7% e da inizio anno ha perso il 18%; il titolo di Classe A di Fox segna un +1,6% portando il bilancio 2018 a un +38%; Disney sale dello 0,7% ma da gennaio ha ceduto il 3%.

