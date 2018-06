Fusione Archimede-Net Insurance

Nozze fra Archimede e Net Insurance. Oggi il cda della spac presieduta da Andrea Battista, secondo quanto risulta al Messaggero.it, ha deliberato la fusione per incorporazione in Net Insurance, la compagnia leader nella cessione del quinto. L'operazione sarà perfezionata in autunno, post autorizzazione Isvap, con la quotazione in Borsa della nuova Net Insurance nel cui assetto azionario spiccano Unicredit, Cassa di Bolzano, Ubi, Fondazione Crt, Ibl più alcuni partner istituzionali come Azimut, Algebris, Tikheau, Euromobiliare.

Presidente della società dovrebbe Luisa Todini e ad Battista. Da mercoledì 20 inizia l'interim management di Battista che affianca l'attuale vertice di Net Insurance.

